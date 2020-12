Brexit : dans la crainte d'un "no deal", les Britanniques font des provisions à Calais

À quelques jours du Brexit, les Britanniques craignent un échec des négociations entre leur gouvernement et l'Union européenne. Alors, à Calais (Pas-de-Calais), ils profitent de prix encore attractifs pour faire des réserves. Avant une possible hausse des tarifs douaniers. Jit Magar, un Britannique qui a roulé quatre heures depuis Birmingham, s’explique : "Ils ont dit que c'était la dernière chance pour commander du vin, donc on a fait le plein."

Bénéficier une dernière fois des tarifs à bas coût

Les heures des trajets ne sont pas le seul prix à payer pour pouvoir bénéficier une dernière fois des tarifs à bas coût. De retour en Grande-Bretagne, les habitants devront se soumettre à une quarantaine de dix jours. Une même anticipation observée chez les brasseurs qui exportent Outre-Manche. Les négociations avortées ont un impact sur leurs activités. Professionnels et particuliers attendent désormais de savoir ce que leur réserve le 31 décembre prochain.