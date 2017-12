Brexit : ce que contient l'accord conclu entre Londres et Bruxelles

Fumée blanche à Bruxelles. Après de longs mois de discussions tendues, la première phase des négociations sur le Brexit a accouché d'un accord sur les modalités du divorce, vendredi 8 décembre, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le compromis, publié tôt dans la matinée sous la forme d'un document de 15 pages (en anglais), doit désormais être validé par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE. Ceux-ci se réuniront lors du Conseil européen du 15 décembre. La seconde phase des négociations, consacrée à la future relation entre les deux entités, pourra alors s'ouvrir.

Dans un communiqué, la Commission européenne s'est félicitée des "progrès suffisants réalisés" dans les négociations. Celles-ci achoppaient depuis plusieurs jours sur la question de la frontière terrestre entre la république d'Irlande, membre de l'UE, et l'Irlande du Nord, qui est une partie du Royaume-Uni. "Je suis satisfait de l'accord équilibré que nous avons conclu avec le Royaume-Uni", a déclaré son président, Jean-Claude Juncker. Voici ce qu'il contient.

C'est le point qui avait le plus coincé dans la dernière ligne droite. Quid de la frontière entre la république d'Irlande et l'Irlande du Nord ?

L'accord conclu ce vendredi énonce que, sauf accord contraire, Londres maintiendra en Irlande du Nord une législation alignée sur celle du marché intérieur de l'Union européenne et de l'union douanière, afin d'éviter la nécessité d'une frontière physique avec la République d'Irlande. L'idée est donc de préserver au maximum l'accord du Vendredi-Saint, signé en 1998, qui avait mis fin à des décennies de violences entre républicains en majorité catholiques et unionistes en majorité protestants en Irlande du Nord.

En début de semaine, le DUP, le petit parti unioniste qui gouverne l'Irlande du Nord, allié clé de Theresa May à Londres, avait critiqué avec vigueur l'établissement d'un statut particulier pour l'Irlande du Nord. C'est pourtant bien ce qui, de fait, a été conclu. Le ministre des Affaires étrangères de la république d'Irlande n'a d'ailleurs pas caché sa joie sur Twitter. Il assure avoir obtenu des garanties sur le fait qu'il n'y aurait pas de frontière sur l'île d'Irlande.

Deal Confirmed! Ireland supports Brexit negotiations moving to Phase 2 now that we have secured assurances for all on the island of Ireland - fully protecting GFA, peace process, all-Island economy and ensuring that there can be NO HARD BORDER on the Island of Ireland post Brexit