Brexit : "Aujourd'hui, le gouvernement français prépare le no deal", assure Gérald Darmanin

"Il faut que l'on se prépare au pire : qu'au mois de mars, il n'y ait plus aucun lien juridique avec la Grande-Bretagne", a prévenu Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, mardi 2 octobre, sur France Bleu Nord.

"Aujourd'hui, le gouvernement, à la demande du Premier ministre, prépare le 'no deal', le pire des scénarios, comme s'il n'y avait pas de période de transition et d'accord avec les Britanniques", a poursuivi le ministre en charge des douanes, alors que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est prévue pour le 29 mars 2019.

Le ministre est en visite à Calais mardi pour tenter de calmer les inquiétudes des acteurs locaux. Dans une note envoyée il y a quelques jours au ministre de l'Intérieur, le préfet des Hauts-de-France Michel Lalande s'inquiète des conséquences d'une "sortie sèche" du Royaume-Uni, notamment pour le trafic au port de Calais ou près du tunnel sous la Manche.

Ce qui est gênant, ce n'est pas tellement le Brexit, même en cas de 'no deal', mais ce serait l'absence de présence transitoire à partir de mars prochain, pendant un an et demi.