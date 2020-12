Accord post-Brexit : il est temps pour l'Ecosse de devenir une "nation européenne indépendante", lance la Première ministre écossaise

"Le Brexit arrive contre la volonté du peuple d'Ecosse." La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon (indépendantiste) a estimé, jeudi, qu'il était temps pour la province britannique de devenir une "nation européenne indépendante", après la conclusion d'un accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

L'Ecosse a voté à 62% contre la sortie de l'UE, a rappelé Nicola Sturgeon. Elle souligne qu'"aucun accord ne pourra jamais compenser ce que le Brexit nous enlève". "Il est temps de tracer notre propre avenir en tant que nation européenne indépendante", a-t-elle affirmé, alors que Londres refuse à l'Ecosse un nouveau référendum sur l'indépendance.

