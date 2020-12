Brexit : Londres et Bruxelles annoncent avoir trouvé un accord sur leurs relations commerciales après la fin de la période de transition

C'est la surprise de Noël. Alors que le Royaume-Uni et l'Union européenne se préparaient à continuer les négociations en 2021, Londres et Bruxelles ont trouvé un accord sur leurs futures relations commerciales, jeudi 24 décembre, évitant le redouté "no deal". Le texte "protègera les intérêts européens" et "posera les bases d'une relation solide" avec Londres, a assuré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. La période de transition devait s'achever le 1er janvier, un an après la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne.