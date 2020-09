L'Eurozapping du vendredi 4 septembre : le masque divise en Belgique ; la fin du chantier du siècle en Suisse

En Belgique, le port du masque provoque de nombreux désagréments. Il gratte, fait de la buée sur les lunettes et surtout altère la communication avec l'enseignant. "De temps en temps, on doit montrer l'articulation d'un mot. Par ailleurs, lorsqu'un élève parle, on ne comprend pas ce qu'il dit", se désole un professeur d'anglais.

Fin du chantier du siècle en Suisse

Au Portugal, le hacker des Football Leaks est sur le banc des accusés. En 2016, Rui Pinto a rendu public des fraudes et des corruptions, et notamment les démêlés de Cristiano Ronaldo avec le fisc espagnol. Trois ans plus tard, il était arrêté en Hongrie pour vol de données et tentatives d'extorsion. Son procès débutait vendredi 4 septembre à Lisbonne. Considéré comme un pirate informatique, il risque jusqu'à 10 ans de prison.

En Suisse, le chantier du siècle est terminé. Un tunnel de 15,5 km a été inauguré vendredi. Il aura fallu 28 ans pour creuser le dernier maillon d'un itinéraire qui relie le port néerlandais de Rotterdam à Gênes, en Italie.

Le JT

Les autres sujets du JT