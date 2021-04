L'Allemagne plaide pour la création de l'euro numérique

L'Europe doit être "aux avant-postes" de la création d'une monnaie numérique commune et "activement" œuvrer pour que ce nouvel outil de paiement voit le jour, a plaidé vendredi 16 avril le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz.

"Une Europe souveraine a besoin de solutions de paiement innovantes et compétitives", a-t-il déclaré en amont d'une visioconférence des ministres des Finances de la zone euro (Eurogroupe), qui doit aborder cette question. Les monnaies numériques sont stockées sur des supports électroniques, sans avoir besoin de compte en banque, et sont acceptées comme moyen de paiement par des entreprises.

La BCE se décidera cet été

La BCE décidera cet été si elle se lance ou non dans la création d'un euro numérique, à l'issue d'une vaste consultation et d'études engagées ces derniers mois, a indiqué cette semaine l'un de ses responsables. Selon une enquête publique de l'institution de Francfort, également dévoilée cette semaine, les particuliers et les professionnels interrogés attendent en premier lieu de la monnaie numérique la confidentialité (43%), suivie de la sécurité (18%), la capacité de payer dans la zone euro (11 %), l'absence de frais supplémentaires (9%) et la possibilité de payer en dehors de l'internet (8%).

La question des cryptomonnaies est étudiée de près par de nombreux pays, face notamment au projet de monnaie numérique initié par Facebook, la Libra. Plusieurs banques centrales planchent sur le sujet, la Chine et son projet de crypto-yuan comptant parmi les plus avancés.