Jacques Delors : mort de l’architecte de l’euro

L’homme politique Jacques Delors, est décédé, mercredi 27 décembre, à 98 ans. Il laisse notamment l’euro en héritage.

Il est notamment à l’origine de la création de la monnaie unique en Europe, l’euro. Jacques Delors, homme politique français et européen convaincu, est mort à 98 ans, mercredi 27 décembre. Derrière lui il laisse l’euro en héritage, qui fait partie de nos porte-monnaie depuis plus de deux décennies. "L’euro, c’est l’Europe, c’est le regroupement des nations, plus on est unis plus on est forts normalement", confie un riverain.

"Un partage en commun de la souveraineté"

L’idée de la monnaie unique émerge en 1992 avec le traité de Maastricht. Jacques Delors est alors président de la Commission européenne et pour lui, l’Euro est "un abandon majeur de souveraineté ou c’est un partage en commun de la souveraineté pour parler de manière plus positive". Bruxelles (Belgique) a mis ses drapeaux en berne pour rendre hommage à l’architecte de l’Euro.