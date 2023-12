Biodiversité : le parc naturel de Camargue, aire de repos favorite des flamants roses

Direction la Camargue pour aller à la rencontre des flamants roses, présents toute l’année dans le parc régional, même lorsque les températures sont moins clémentes.

Près de 25 000 flamants roses transitent chaque année dans le parc naturel de Camargue. La halte est la bienvenue pour ces oiseaux qui viennent du monde entier. "À peu près 70 % des flamants qui passent ici sont différents chaque jour et on a des flamants qui arrivent de Turquie, d’Algérie, de Sardaigne et qui se posent ici pour la journée…", explique Sarah Barika, guide nature au parc ornithologique de Pont de Gau.



Des comportements migratoires individuels

Certains iront rejoindre une contrée plus chaude, d’autres iront faire étape dans différents pays autour de la Méditerranée. D’autres encore resteront sur place toute l’année. Chaque flamant a sa stratégie, un mystère que les scientifiques n’ont pas encore percé. "On ne comprend pas quelle est la cause qui génère, ces choix, mais on voit que c’est payant pour l’espèce", affirme Jean Jalbert, directeur de la Tour du Valat. La saison des amours vient de commencer pour les flamants roses et va durer jusqu’au printemps.