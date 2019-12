Irlande : d'anciens SDF deviennent guides touristiques

Avec ses rues piétonnes, ses quartiers animés et son héritage britannique, Dublin (Irlande) est une capitale européenne appréciée par les touristes. Ils sont plus de 6 millions chaque année à faire le voyage en Irlande pour découvrir une ville à taille humaine, dont les atouts et le passé sont racontés par des guides qui vivaient sous les ponts il y a quelques mois encore. Eddie a 28 ans. Il a passé six années dans la rue.

"Cela va changer mon regard sur les sans-abris"

Il y a un an encore, porter un costume et être écouté était impensable pour Eddie. Alors, quand il s'approche du canal royal de la ville, ce n'est pas l'histoire glorieuse de la ville de Dublin mais la sienne qui resurgit. "Vous sentez ce froid glacial ? C'était comme ça pour moi tout le temps. Imaginez-vous à minuit sous des trombes d'eau à essayer de trouver un endroit pour planter votre tente", précise le guide. "Cela va changer mon regard sur les sans-abris", indique une touriste irlandaise.

