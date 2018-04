\"Imprime-le toi-même\", l\'info alternative en Hongrie

Ces militants hongrois quittent Budapest deux fois par semaine, direction la province, pour distribuer un journal alternatif constitué d'une sélection d'articles de la presse indépendante. "Ces dernières années, le Fidesz, le parti au pouvoir, a systématiquement éliminé la presse libre, y compris en rachetant tous les journaux régionaux au cours de la seule dernière année. En faisant cela, ils coupent les personnes vivant à la campagne de l'information indépendante", explique János L. László, leader du mouvement "Nyomtass te is", également titre du journal. Cela signifie "Imprime-le toi-même".

Un rôle crucial avant les prochaines élections

Ils les distribuent avec plus ou moins de succès. "J'ai rejoint le groupe parce que je suis d'accord avec chaque mot écrit dans ce 'samizdat' (journal clandestin). je ne suis peut-être qu'une retraitée, mais je réfléchis aussi et je ne suis pas satisfaite de ce qui se passe actuellement dans le pays", affirme Éva Tolvaj, membre de "Nyomtass te is". Les militants battent la campagne pour permettre à chacun de faire son choix avant les prochaines élections.