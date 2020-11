Fusillades à Vienne : "Je suis sous le choc de ce qui s'est passé" réagit une Française installée dans la capitale autrichienne

"On dit que Vienne est un village et on a tous des amis, des proches qui se trouvaient en centre-ville et qui ont entendu l'horreur", témoigne l'expatriée alors que plusieurs fusillades ont eu lieu dans le centre-ville.

L'opéra de Vienne, dans le centre-ville de la capitale, lundi 2 novembre 2020. (JOE KLAMAR / AFP)