Autriche : plusieurs personnes blessées après des tirs près d'une synagogue de Vienne

Plusieurs coups de feu ont été tirés dans le centre de Vienne, en Autriche, lundi 2 novembre, faisant plusieurs "blessés", a annoncé la police. Des médias locaux évoquent une attaque à proximité d'une importante synagogue de la capitale autrichienne. "A ce stade, il n'est pas possible de dire si la synagogue était visée", a réagi le président de la Commaunauté israélite de Vienne.

Un des agresseurs "serait mort, un autre en fuite", a précisé le ministère de l'Intérieur, cité par l'agence de presse autrichienne APA. D'après la même source, un policier a par ailleurs été gravement blessé. Sur Twitter, la police a lancé un appel à éviter "tous les lieux publics ou transports publics" de Vienne.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos!