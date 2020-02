Finlande : le "Polaris", premier brise-glace écologique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le Polaris est un navire de 10 000 tonnes qui détruit jusqu'à deux mètres d'épaisseur de banquise. Il est le premier brise-glace qui fonctionne au gaz naturel, et il émet de la vapeur d'eau. Ce brise-glace exécute sa tâche en mer Baltique au large de Tornio (Finlande) et se veut respectueux de l'environnement. "Nous ne rejetons rien dans la mer, comme l'eau des douches ou l'eau usée. Nous ramenons tout sur la terre ferme. Les hélices utilisent de la graisse biodégradable. Le gaz naturel liquide est le combustible le plus propre que l'on puisse utiliser", explique le capitaine Pasi Jarvelin.

Une autoroute maritime à ouvrir

La mission du Polaris est de dégager l'une des principales autoroutes maritimes du monde et ouvrir le passage aux cargos entre la Laponie finlandaise et le reste de l'Europe. Dans cette région la plus proche de l'Arctique, la glace est présente près de six mois par an. Elle cache l'une des mers les plus polluées en raison du trafic.