Eurozapping : mort du président du Parlement européen, vague de froid en Belgique

David Sassoli, le président du Parlement européen est décédé mardi 11 janvier. L’Italien, était ancien journaliste de la chaîne de télévision Rai Uno. Humaniste, il a fini par devenir le président de l’institution européenne. “Le devoir de l’Union européenne est de protéger les plus faibles”, assurait-il. À Bruxelles, les drapeaux sont en berne. “C’est une journée triste pour l’Europe”, a souligné Ursula Von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.



“ Comment ça va aller ? ”

En Belgique, la vague de froid pousse de plus en plus de familles en quête de chaleur, d’humanité et d’aide dans des centres d’accueil. À la rue, Angelo, sa femme, et leurs quatre enfants ont été expulsés. Pour la nuit, ils arrivent à trouver un abri, mais au petit matin, il faut partir. “Qu’est-ce qui va se passer aujourd’hui ? Comment ça va aller ?”, s’interroge Angelo, des sanglots dans la voix.