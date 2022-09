Eurozapping : loi retoquée en Allemagne, guerre fiscale en Espagne et autoroutes obscures en Belgique

En Allemagne, un coup de semonce contre la surveillance des données téléphoniques. Une loi de 2015 prévoyant de collecter les données des téléphones et des ordinateurs de tous les citoyens, au cas où, a été retoquée par la Cour de justice de l'Union européenne. Elle devait permettre de traquer la pédocriminalité. Les politiques ont donc revu leur copie : "Les données seront collectées uniquement s'il y a un risque précis", a détaillé Marco Buschmann, ministre fédéral de la Justice.

En Espagne, l'Andalousie se lance dans le dumping fiscal. Offensif, le président conservateur de cette communauté autonome a lancé une bombe politique. "Je le dis aux entrepreneurs de Catalogne : 'Quittez votre région.' En Catalogne il y a des impôts sur la fortune, ici non." Enfin, en Belgique, les autoroutes wallonnes ne seront plus éclairées. Dès 22 heures, l'obscurité envahit l'asphalte. La mesure devrait permettre d'économiser 400 000 euros par an.