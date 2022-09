Belgique : en Wallonie, les autoroutes ne seront plus éclairées la nuit

Les premiers tronçons de route se sont éteints en début de semaine, en Belgique. D'ici jeudi 22 septembre, ce sont toutes les autoroutes de la région Wallonie qui seront plongées dans le noir, de 22 heures à cinq heures du matin. Les échangeurs, qui sont des zones plus à risque, resteront éclairés. L'objectif est de faire des économies d'énergie, mais aussi des économies d'argent, plus de 400 000 euros, selon le gouvernement. Cela représente quand même plus de 20 000 points lumineux.

LED moins gourmandes

La Belgique était souvent raillée pour ses autoroutes qui sont même visibles depuis l'espace. Thomas Pesquet en avait fait un cliché devenu célèbre. Depuis quelque temps, en Flandre, une grande partie de cet éclairage avait été supprimé. Mais en Wallonie, on avait fait le choix de remplacer des lampes à sodium par des LED moins gourmandes. À Bruxelles, l'éclairage de la Grand-Place va être réduit à partir de 23 heures.