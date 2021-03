Eurozapping : le président lituanien encourage la vaccination, la République tchèque commémore ses morts

En Lituanie, pour raviver la confiance du pays en la vaccination et donner l’exemple, le président et la Première ministre ont reçu la première injection du vaccin AstraZeneca devant les caméras. "J’encourage les citoyens à ne pas attendre, et ne pas douter plus longtemps. Il faut se faire vacciner. On peut aujourd’hui choisir son vaccin pour sortir de la crise sanitaire", a expliqué Gitanas Nauseda, le président lituanien. Un confinement strict est en place depuis novembre jusqu’à la fin-mars.

Hommage aux victimes en République tchèque

En Grèce, le gouvernement demande un effort national. Les autorités ont réquisitionné des médecins du privé pour faire face à la saturation des hôpitaux et l’afflux de malades. Le pays a entamé un déconfinement progressif. En République tchèque, les habitants commémorent les victimes du Covid-19. Les cloches ont sonné dans tout le pays, un an jour pour jour après le premier décès dû au virus. À Prague, 20 000 croix ont été dessinées au sol sur une place de la capitale. Avec 24 900 morts, c’est le pays européen en nombre d’habitants le plus touché par la pandémie.