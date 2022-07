Eurozapping : la Russie présente un billet patriotique sur fond de crise financière

Le responsable de la Banque centrale de Russie a présenté jeudi 30 juin le nouveau billet de 100 roubles. Un événement qui prend une dimension toute particulière dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine. Les sanctions internationales ont en effet poussé la Russie au bord du défaut de paiement. Le choix de l'illustration de ce billet dénote aussi. Il s'agit du mémorial Rzhev, représentant un soldat soviétique et rendant hommage aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale.

La communauté kurde de Suède inquiète

La Turquie a finalement levé son veto à l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'Otan. Mais en échange, elle a exigé une plus grande coopération dans sa lutte contre le PKK, et notamment l'extradition d'une trentaine de personnes de Suède afin de les juger. Le parti indépendantiste kurde est considéré comme une organisation terroriste par Ankara. Cette entente inquiète la communauté kurde suédoise.

En Allemagne, la septième vague de Covid-19 est arrivée. Le nombre de cas a bondi à plus de 100.000 par jours. Les autorités invitent les personnes les plus fragiles à recevoir une quatrième dose de vaccin. Le port du masque est de nouveau fortement recommandé.