Eurozapping : inflation en Grande-Bretagne, massacre des dauphins au Danemark

Au Royaume-Uni, une inflation record touche de nombreux secteurs. Dans les magasins, beaucoup de rayons sont vides, en raison du ralentissement des approvisionnements, et les prix des produits de consommation explosent. Après le Brexit et le Covid, cette période de flou a installé le doute au 10, Downing Street, la résidence officielle et lieu de travail du Premier ministre, Boris Johnson. Ce dernier a donc remanié son gouvernement, afin d'affronter la crise liée à l'inflation.

En Espagne, Pedro Sanchez tente la réconciliation avec la Catalogne. Le Premier ministre espagnol a rencontré le président de la Catalogne afin de renouer les relations diplomatiques. "La position de la Catalogne sur le référendum et l'amnistie est radicalement différente de celle du gouvernement espagnol", rappelle le Premier ministre espagnol. Et Pedro Sanchez de poursuivre : "Mais il y a 44 autres points sur lesquels nous pouvons progresser, alors allons de l'avant". La Catalogne représente en effet un terreau économique très important en Espagne.

Massacre de dauphins

Tradition barbare qui remonte aux Vikings, le massacre au couteau de 1 428 dauphins sur les îles Féroé (Danemark) ce dimanche a suscité l'indignation et la polémique. Leur viande a été distribuée aux habitants, ce qui n'a pas empêché des voix de s'élever contre cette pratique jugée barbare et qui pourrait nuire à l'image de ces îles.