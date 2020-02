En visite à Varsovie, Emmanuel Macron salue un "tournant" dans la relation franco-polonaise

Le président français a évoqué la possibilité de coopération avec la Pologne, dans les domaines de l'énergie et de l'industrie militaire.

En visite à Varsovie, le président français Emmanuel Macron a salué lundi 3 février un "tournant" dans les relations de la France avec la Pologne, notamment "dans le rôle qu'ensemble nous pouvons jouer pour l'Europe de demain". S'adressant à la presse aux côtés de son homologue français, le président polonais Andrzej Duda, a lui aussi parlé de "percée", en se félicitant de la signature d'un programme de coopération, dans le cadre de leur "partenariat stratégique".

Il s'est dit convaincu qu'après le Brexit "l'UE devrait en quelque sorte épouser une nouvelle forme (...) avec une nouvelle distribution de cartes et une nouvelle ouverture. Les différents rôles au sein de l'UE devront être reconfigurés".

Coopération accrue dans l'énergie et de l'industrie militaire

Pour Emmanuel Macron, la coopération entre Paris et Varsovie doit servir à "relever le défi climatique et accompagner la Pologne qui a devant elle un défi que je ne sous-estime pas", a-t-il ajouté. Il a souhaité que la France et la Pologne développent leur coopération dans le domaine de l'énergie et de l'industrie militaire, évoquant le projet du futur char européen. Ce projet a été évoqué également par le président Duda.

Le président français a par ailleurs annoncé qu'il souhaitait tenir dans les prochains mois un sommet franco-germano-polonais du "triangle de Weimar".