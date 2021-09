Élections législatives allemandes : Olaf Scholz et le SPD arrivent en tête devant la CDU

Le résultat du scrutin des élections législatives allemandes du 26 septembre est encore plus serré que dans les sondages. Le SPD (sociaux-démocrates) et la CDU (chrétiens-démocrates) sont au coude-à-coude, la chaîne de télévision ZDF, selon ses estimations à 22h, donnait 26 % d'intention de vote au SPD et 24,5 % au CDU. Les premières estimations ont été applaudies dans les deux camps et au siège du SPD, la victoire est revendiquée. "Je me réjouis que les Allemands votent en nombre et si heureux qu'ils votent pour nous", scandait Olaf Scholz après les résultats.

Résultats décevants pour Armin Laschet et le CDU

La CDU veut encore y croire malgré les résultats décevants et une déroute historique. Les conservateurs allemands perdraient 7 à 8 points par rapport à 2017. Dimanche 26 septembre, après l'annonce des résultats, Armin Laschet tient à rendre hommage à Angela Merkel. "Pour la première fois depuis seize ans, Angela Merkel ne se portait pas candidate à la chancellerie, je tiens à la remercier pour son travail", témoigne le candidat du CDU.