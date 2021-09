Élections législatives allemandes : la désignation du nouveau chancelier intéresse les chefs d'états européens

Le résultat des élections législatives en Allemagne du dimanche 26 septembre devrait peser sur le poids de la France dans l'Union européenne, Emmanuel Macron va devoir travailler avec un nouveau chancelier allemand après quatre années de collaboration avec Angela Merkel. "Pour Emmanuel Macron, le changement de chancelier ne sera pas un saut dans l'inconnu, il a récemment rencontré les deux favoris, Olaf Scholz et Armin Laschet", explique Valérie Astruc, journaliste à France Télévisions.



Emmanuel Macron surveille de près la future coalition allemande

Toutefois, Emmanuel Macron va surveiller de près la future coalition qui gouvernera le pays. "Si elle est dominée par la droite et les libéraux, Paris peut craindre le retour de la discipline budgétaire pour l'Europe, mais aussi pour la France. Si la coalition est dominée par la gauche et le parti écologiste, alors Paris peut espérer plus de souplesse budgétaire mais cela coincerait au niveau du nucléaire et la défense", ajoute la journaliste de France Télévisions.