Emmanuel Macron annonce la création d'un centre d'excellence pour la gastronomie française

Emmanuel Macron a annoncé dimanche 26 septembre la création d'un "centre d'excellence" de la gastronomie française afin de défendre et promouvoir les métiers de la bouche dans les compétitions internationales. Intervenant avant le "dîner des Chefs", organisé à Lyon dans les salons de la préfecture du Rhône, le chef de l'Etat a comparé cette future structure aux centres d'entraînement du football de Clairefontaine (Yvelines) et du rugby de Marcoussis (Essonne), où se retrouvent les équipes nationales avant les grandes compétitions. Il a laissé entendre qu'il pourrait voir le jour à Lyon ou sa région, "épicentre de cette excellence".

Ce "centre d'entraînement et d'excellence pour l'ensemble des métiers culinaires" visera à "former pour arriver à l'excellence, entraîner pour les grandes compétitions et préparer les athlètes que vous êtes à gagner au nom des couleurs de la France", a déclaré Emmanuel Macron face aux quelque 200 invités de ce rendez-vous annuel des cuisiniers et pâtissiers les plus renommés. Cette idée fait partie des propositions faites par Guillaume Gomez, l'ancien chef de l'Elysée qui est devenu en février son "représentant personnel" au service de "la gastronomie française".