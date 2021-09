Elections en Allemagne : jour de vote pour désigner le successeur d'Angela Merkel

À l'heure du choix pour les Allemands, dimanche 26 septembre, il y a de quoi être perdu. Pour la première fois depuis seize ans, impossible de voter pour Angela Merkel lors des élections législatives, un tournant pour le pays. "C'est bizarre, on a pris l'habitude, la chancelière c'est Merkel", déclare une électrice. "J'ai l'impression que le sort de tout le pays dépend de mon petit vote", hésite une autre.

Un taux de participation en hausse

Comme 40% des électeurs, Angela Merkel a voté par correspondance, mais elle s'est impliquée jusqu'au bout. Samedi, veille du scrutin, elle était en meeting pour soutenir Armin Laschet. "On sent tous que c'est une élection très importante", a déclaré le candidat de la CDU depuis Aix-la-Chapelle. Face à lui, le social-démocrate Olaf Scholz bénéficie d'une légère avance dans les sondages. Les autres candidats comme l'écologiste Annalena Baerbock semblent distancés. Pour les électeurs, c'est donc un choix entre la stabilité et un renouveau. Le taux de participation est attendu en fort hausse par rapport à 2017, autour de 80%.