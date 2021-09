DIRECT. Elections fédérales allemandes : les bureaux de vote ont ouvert, suivez le scrutin qui déterminera la succession d'Angela Merkel

Ce qu'il faut savoir

Qui sera le nouveau visage de la République fédérale d'Allemagne ? Après quatre mandats et 16 années à la tête du pays, la chancelière Angela Merkel quitte le pouvoir. Quatre candidats sont en lice – Armin Laschet pour la CDU, Olaf Scholz pour le SPD, Annalena Baerbock pour les Verts et Christian Lindner pour les libéraux du FDP – et deux tandems. Mais les Allemands n'élisent pas directement leur dirigeant, dimanche 26 septembre : ils élisent des députés qui composeront le Bundestag, l’équivalent allemand de l’Assemblée nationale. A l'issue de ce vote, une coalition devra se former entre les différents partis pour nommer un chef de gouvernement. Suivez notre direct.

Un vote complexe. Les électeurs allemands ont deux cases à cocher sur leur bulletin de vote. Ils votent tout d'abord, dans leur circonscription, pour un candidat ou une candidate au Bundestag (l'équivalent d'un député français). Celui ou celle qui l'emporte est garanti d'avoir un siège au Parlement. C'est ainsi que 299 députés sont élus. L'autre partie du Bundestag est désignée grâce au deuxième vote, proportionnel cette fois-ci, au cours duquel les Allemands choisissent un parti politique. Les sièges restants sont affectés en fonction des pourcentages réalisés par chaque formation – à la condition d'obtenir au moins 5% des voix. Les résultats sont attendus à partir de 18 heures.

Une coalition attendue après le vote. Il est peu probable qu'un seul remporte à lui seul la majorité des sièges. Plusieurs formations politiques vont donc devoir s’associer pour former une alliance majoritaire. C'est justement cette coalition qui va ensuite élire le chef du gouvernement, le ou la chancelière. Combien de temps ces négociations entre partis prendront-elles ? "Pour la première fois, ni les sociaux-démocrates ni les chrétiens-démocrates ne peuvent former une coalition à deux forces politiques" et avoir une majorité, souligne auprès de franceinfo le politologue Nils Diederich. Une coalition rassemblant trois forces (avec les Verts et/ou les Libéraux) semble l'issue la plus probable.

Olaf Scholz en tête des intentions de vote. Le candidat social-démocrate (SPD) est le favori des derniers sondages. Il a plaidé vendredi pour un "renouveau" à l'issue du scrutin de dimanche. "Nous avons besoin d'un changement de gouvernement et nous voulons un gouvernement dirigé par le SPD", a clamé Olaf Scholz, lors de son dernier grand meeting de campagne, à Cologne.

Le successeur d'Angela Merkel à la peine. Malgré le soutien appuyé de la chancelière allemande, Armin Laschet, son successeur à la tête de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) depuis janvier 2021, a du mal à convaincre. Il est devancé par le social-démocrate Olaf Scholz (SPD) dans les intentions de vote. Ce dernier fait figure de favori, même si l'écart avec son principal concurrent se resserre depuis quelques jours dans les intentions de vote.

La candidate des Verts (Die Grünen) dans la tourmente. Annalena Baerbock a longtemps été considérée comme la favorite de cette élection. Mais une série d'événements ont fait chuter dans les sondages cette ex-championne de trampoline âgée de 40 ans. En oubliant de déclarer des revenus annexes, en enjolivant son CV et en omettant de mettre des guillemets à certains passages de son livre de campagne, Annalena Baerbock a perdu du crédit.

Le parti libéral et le parti d'extrême droite au coude-à-coude. Selon les derniers sondages, Christian Lindner, le candidat du FPD tourne autour de 11% des intentions de vote, tout comme Alice Weidel et Tino Chrupalla de l'AfD, le parti d'extrême droite. La Gauche radicale (Die Linke) menée par Janine Wissler et Dietmar Bartsch gravite autour de 6%.