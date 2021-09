Allemagne : qui pour succéder à Angela Merkel ?

Qui va prendre la tête de l'Allemagne après Angela Merkel ? Trois favoris sont en lice, deux hommes et une femme. Le journaliste Guillaume Daret fait le point.

À quelques jours des élections fédérales, le journaliste Guillaume Daret revient sur les potentiels successeurs à Angela Merkel. Notamment Armin Laschet, soutenu par l'alliance entre la CDU et la CSU. Il est issu du même parti qu'Angela Merkel et il se présente donc comme son héritier naturel. Il est par ailleurs à la tête de la région la plus peuplée d'Allemagne. Face à lui "Olaf Scholz porte les couleurs du SPD, le parti social-démocrate. Même s'il ne fait pas partie du même parti qu'Angela Merkel, il cultive habilement quelques similarités, notamment en matière de style (...). Il propose une augmentation du salaire minimum", analyse le journaliste.

Une candidate verte

En face de ces hommes se trouve la candidate verte, Annalena Baerbock. Elle pourrait devenir la première chancelière écologiste de l'histoire de l'Allemagne. "Parmi ses propositions, la création d'un ministère du Climat qui aurait un droit de véto sur les décisions des autres ministères. Ce qui est clair, c'est que le scrutin s'annonce très serré", conclut le journaliste.