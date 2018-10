Allemagne : le parti écologiste de plus en plus populaire

Les Verts sont désormais le deuxième parti en Allemagne, et se situent à plus de 20% dans les sondages. Leur programme est pro écologiste, pro Europe et pro immigration. "Notre mission c'est de continuer à défendre une société ouverte, tolérante, dont nous sommes fiers", a déclaré Tarek Al-Wazir du parti Die Grunen (les Verts). Le contre-pied total aux discours d'extrême droite et qui permet aux verts allemands d'attirer des électeurs très divers, de la gauche à la droite.

Loin des accusations de dogmatisme

En Bavière, le patron d'une fabrique de batteries vote pour les Verts car il manque de main-d'oeuvre et aimerait embaucher des migrants. "Je pourrais créer deux ou trois emplois, des ingénieurs et des ouvriers et beaucoup de ces emplois viennent de partout dans le monde", analyse-t-il. Sur l'écologie, les Verts ont édulcoré leur discours. Ils ne prônent pas l'interdiction des véhicules diesel. Longtemps accusés d'être dogmatiques, ils s'affichent désormais à l'écoute des électeurs. Sur le plan national ils n'excluent pas de s'allier avec la droite, comme ils le font déjà dans plusieurs régions allemandes.

