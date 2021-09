Allemagne : le dernier débat des candidats à la succession d'Angela Merkel

"L'après Merkel" se prépare en Allemagne avec le dernier débat, jeudi 23 septembre, entre les candidats aux élections législatives qui auront lieu le dimanche 26 septembre. "C'était un grand débat sans phrase choc avec peu de confrontations directes. C'était un grand débat avec sept candidats ou chefs de partis politiques allemands, ce n'était pas le format idéal pour faire le spectacle ou faire basculer une élection, mais chacun a pu exprimer ses propositions et confronter ses différends", explique Laurent Desbonnet depuis Berlin (Allemagne).

L'immigration, seul sujet qui n'a pas été entièrement abordé

De l'écologie au logement en passant par la lutte contre la haine en ligne, chaque sujet a été évoqué. Sur la thématique de la politique étrangère, le candidat de la CDU, Armin Laschet, et son adversaire du SPD, Olaf Scholz, se sont exprimés en faveur d'une Europe plus forte. "L'immigration n'a pas du tout été abordée par l'entièreté des candidats. Le suspense reste entier après ce débat et les candidats promettent de faire campagne jusqu'au dernier jour. Armin Laschet sera avec Angela Merkel samedi 25 septembre à Aix-la-Chapelle", ajoute Laurent Desbonnet.