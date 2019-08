Disparition de Simon Gautier : quelles sont les circonstances du drame ?

Le corps de Simon Gautier a été retrouvé en Italie dimanche 18 août, dix jours après son appel à l'aide. Le randonneur français a chuté dans des sentiers particulièrement escarpés. "L'accident s'est produit sur une falaise située juste derrière moi. Dimanche vers 19h30, les sauveteurs alpins ont retrouvé le corps de Simon Gautier, avec son sac à dos posé 4 à 5 mètres au-dessus de lui", explique le journaliste de France Télévisions, Alban Mikoczy, en duplex depuis Policastro, en Italie.

Simon Gautier n'arrivait plus à accéder à son téléphone

"Il ne pouvait plus atteindre son sac à dos, voilà pourquoi il ne répondait pas aux appels multiples des secours italiens. La zone est particulièrement escarpée, les secours ont mis une heure et demie à arriver sur place", précise Alban Mikoczy. Le corps de Simon Gauthier a été descendu vers la mer. Il est transporté vers le port le plus proche, pour permettre à sa famille de le reconnaître.

