Eurozapping : Malte n'oublie pas , le testament de Marco Polo édité...

Au Royaume-Uni, face au tollé provoqué par les mesures d'expulsion pesant sur des immigrés originaires des Antilles, Theresa May a demandé pardon auprès des dirigeants de ses îles. Ces Antillais sont arrivés après la guerre pour participer à la reconstruction du pays. Ils sont 55 000 immigrés à attendre désormais un nouveau statut.

En Espagne, Cristina Cifuentes, la présidente de la région de Madrid et membre du Parti populaire, est dans la tourmente. Elle aurait falsifié des documents pour faire croire qu'elle avait un master en droit. Une enquête pour faux et usage de faux a été ouverte. Malgré la pression, elle refuse de démissionner. Cette affaire a provoqué l'indignation dans les universités. En Espagne, beaucoup de jeunes diplômés ne trouvent pas de travail.

Un testament de 400 pages

À Malte, six mois ont passé depuis l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia. Des centaines de personnes lui ont rendu un nouvel hommage. Les manifestants ont interpellé par la même occasion les plus hautes autorités : "La justice n'a pas été rendue et un pays sans justice n'est pas un pays démocratique". La journaliste a été tuée dans un attentat à la voiture piégée. Elle enquêtait sur des rapports entre la mafia et le pouvoir maltais.

En Italie, le testament de Marco Polo vient d'être édité. Sur son lit de mort en 1324, le célèbre voyageur et marchand vénitien se confie et évoque notamment l'au-delà. Le testament est long de près de 400 pages.

Le JT

Les autres sujets du JT