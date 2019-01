Danse sur glace : les Français champions d'Europe

Une médaille pour entrer dans l'histoire, pour marquer une suprématie européenne sans partage. Samedi 26 janvier, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont brillamment patiné vers un cinquième titre européen consécutif de danse sur glace, un couple, attribue des notes exceptionnelles avec à la clé un record du monde de points.

La revanche de Pyeongchang

Une revanche après la médaille d'argent olympique récoltée à Pyeongchang en 2018 (Corée du Sud) après un problème technique avec le costume de la danseuse dans le programme libre. Leur complicité a commencé en 2006, les deux sportifs étaient âgés de respectivement 9 et 10 ans. La fluidité et l'élégance les porteront ensuite au sommet. Désormais, les deux patineurs affichent à leur palmarès cinq titres européens et trois titres mondiaux.

