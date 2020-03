Croatie : un séisme de magnitude 5,3 a fait au moins un mort à Zagreb

Une catastrophe s'ajoute à la crise sanitaire. Une personne est morte à Zagreb (Croatie) lors d'un tremblement de terre de magnitude 5,3, rapporte l'agence Hina, dimanche 22 mars. "Nous avons reçu un appel concernant un bâtiment qui s'est effondré et avons découvert un garçon inconscient sans signe de vie", a déclaré Zarko Rasic, responsable des urgences à Zagreb, précisant que la victime était un adolescent de 15 ans.

L'épicentre de cette secousse se situait à 7 km au nord de Zagreb, selon le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM). Le séisme a frappé la capitale croate dimanche matin, vers 6 heures, provoquant d'importants dégâts matériels et des scènes de panique.

Les pompiers de la capitale croate annoncent que "des personnes sont restées ensevelies" dans les décombres. Le ministère de l'Intérieur a appelé les citoyens à rester dans les rues et à ne pas se tenir en groupe pour se protéger d'une éventuelle infection au coronavirus. "Maintenez la distance. Ne vous regroupez pas. Nous sommes confrontés à deux crises sérieuses, le séisme et l'épidémie", a déclaré le ministre de l'Intérieur Davor Bozinovic.

Dans les maternités de la capitale croate, les familles et les soignants doivent patientent à l'extérieur des bâtiments.

Dans les vieux quartiers du centre de Zagreb, des façades de bâtiments se sont effondrées et de nombreuses parties de la ville sont restées sans électricité.

In the middle of coronacrisis, earthquakes stroke Zagreb this morning

How to #StayAtHome pic.twitter.com/1Oo3mmsP27