Consommation : comment les décisions prises par l’Europe impactent notre vie à la maison ?

"Le lave-vaisselle, la cafetière, la bouilloire, le four ou encore le réfrigérateur… Dans chaque foyer il y a en moyenne une vingtaine d’appareils électroménagers, explique la journaliste Johanne Van Hove. Depuis 2010, via une directive européenne, la consommation d’énergie des appareils doit être indiquée par une étiquette." L’échelle générale de cette dernière va de "A+++", en vert foncé pour les appareils les plus économes en énergie, à "D", en rouge pour ceux qui consomment le plus.

Le recyclage est une priorité pour l’Europe

"L’objectif : donner au consommateur la possibilité d’acheter des appareils électroménagers basse consommation, certes plus chers à l’achat, mais plus économe en énergie, décrypte Johanne Van Hove. Le recyclage des déchets est une priorité de la communauté européenne et le consommateur doit lui aussi contribuer en triant lui-même ses déchets." Pour une uniformisation, un code de couleur des conteneurs a été mis en place pour le tri sélectif. Le but est d’inciter les habitants et les collectivités locales de toute l’Europe à contribuer au recyclage. L’Europe se préoccupe également de la sécurité, notamment via la réglementation des jouets.

