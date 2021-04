Bruxelles : un spectacle test au Théâtre royal flamand sans perspective de réouverture

Le lundi 26 avril s'est tenu au Théâtre royal flamand de Bruxelles, en Belgique, un spectacle test. Le but : prouver aux autorités qu'il est possible d'accueillir du public sans risque de contamination au Covid-19.

Une haie d'honneur a attendu les férus de culture venus à un spectacle test à Bruxelles, en Belgique, lundi 26 avril. Cette représentation s'est tenue au Théâtre royal flamand, et tous les spectateurs ont dû faire un test antigénique à l'entrée. "Je trouve ça un peu excessif", déplore une spectatrice présente.



Les mesures pour éviter les contaminations au Covid-19 sont nombreuses : distanciation obligatoire, analyse en temps réel de la teneur en dioxyde de carbone de l'air... "C'est pour dire que ça marche bien aux politiciens. Pour tous les secteurs, pour toutes les salles, c'est possible", explique l'acteur Valentijn Dhaenens.



Les spectacles extérieurs en priorité

En revanche, les élus belges ne sont pas pour aller plus loin. "Nos services de soins intensifs débordent, il faut encore un peu patienter. Un événement extérieur, on peut le faire. À l'intérieur, il est beaucoup trop tôt" déclare Philippe Close, le maire de Bruxelles. Cependant, un collectif menace de braver les interdictions et d'ouvrir à la fin de la semaine "une centaine de lieux culturels, au risque cette fois de s'exposer à des amendes" rapporte Julien Gasparutto, journaliste France Télévisions en duplex depuis Bruxelles.