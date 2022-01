Brest : une grève prévue à l'aéroport au moment de la venue de 54 ministres européens

Un préavis de grève est lancé chez les contrôleurs aériens et les ingénieurs de l'aéroport de Brest ce mercredi et vendredi alors que des ministres européens se réunissent pour un sommet.

Les contrôleurs aériens et les ingénieurs de maintenance de l'aéroport de Brest-Bretagne (Finistère) sont appelés à la grève entre le mercredi 12 et le vendredi 14 janvier, alors que 54 ministres européens sont attendus dans la ville pendant ces deux jours pour un sommet sur la défense et la diplomatie dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, rapporte lundi 10 janvier France Bleu Breizh Izel.

Le syndicat USACcgt, premier syndicat des fonctionnaires de l'aviation civile, a déposé un préavis de grève contre le manque d'effectifs. Les agents brestois dénoncent notamment "l'inadéquation désormais insoutenable entre les moyens humains qui leurs sont affectés et les missions de service public qui leurs sont dévolues".

Pas d'impact sur les vols

Selon eux, leur employeur, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), refuse d'entendre leurs revendications. Cependant, aucun vol ne sera supprimé pour la venue des ministres. La totalité des fonctionnaires ont été réquisitionnés.