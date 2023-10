"Notre Europe est bousculée", "Un abject attentat"... Les réactions politiques à l'attaque survenue à Bruxelles

Deux personnes ont été tuées par des coups de feu lundi en début de soirée dans le centre de Bruxelles. Le suspect est toujours en fuite.

Temps de lecture : 3 min

Deux personnes de nationalité suédoise ont été tuées dans la soirée du lundi 16 octobre à Bruxelles par un homme armé qui a pris la fuite en scooter, un "lâche attentat" selon le Premier ministre belge Alexander De Croo qui a appelé à l'unité dans "le combat contre le terrorisme". Le parquet fédéral, chargé des dossiers de terrorisme, a été saisi de l'enquête, a indiqué un porte-parole à l'AFP.

La présidente de la Commission européenne a dénoncé un "abject attentat". "Je suis de tout coeur ce soir avec les familles des deux victimes de l'abject attentat qui a eu lieu à Bruxelles", a indiqué Ursula von der Leyen sur X (ex-Twitter). "Nous sommes unis contre la terreur", a-t-elle ajouté.

Je suis de tout cœur ce soir avec les familles des deux victimes de l’abject attentat qui a eu lieu à Bruxelles.



Mon soutien absolu aux forces de forces de police belges, pour appréhender rapidement le suspect.



Nous sommes unis contre la terreur. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 16, 2023

"L'Europe est bousculée", a déclaré lundi soir Emmanuel Macron depuis l'Albanie. "Bruxelles est frappée à nouveau par une attaque terroriste qui au moment où je vous parle a ôté la vie à au moins deux Européens, deux Suédois", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron: "Bruxelles fut frappée à nouveau par une attaque terroriste islamiste (...) Notre Europe est bousculée" pic.twitter.com/NIBp0Rqzak — BFMTV (@BFMTV) October 16, 2023

"Le terrorisme avance", estime Eric Ciotti

"Pensées pour nos voisins belges frappés une nouvelle fois par la barbarie islamiste", réagit lundi soir sur X Eric Ciotti, président des Républicain. "Le terrorisme avance, menace nos valeurs, nos vies et celles de nos enfants. Ne tremblons plus, agissons avant qu’ils ne frappent !", ajoute-t-il.

"C'est terrifiant, je voudrais dire toute ma compassion pour les victimes et pour ce qui est en train de se passer en Belgique, d'autant que l'assaillant est toujours en fuite", réagit sur franceinfo Nathalie Goulet. sénatrice UDI de l'Orne (Normandie). "Ça nous rappelle des schémas que l'on a connus malheureusement et dont on va commémorer les tristes anniversaires dans quelques semaines. Ça ressemble quand même à ce qui s'est passé au Bataclan. C'est une situation extrêmement tendue."

Une "immense colère" pour Eric Zemmour

La présidente du groupe à l'Assemblée nationale Marine Le Pen déclare sur X que "la Belgique fait face à une nouvelle attaque terroriste islamiste, au cœur de sa capitale à Bruxelles". "Toutes mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches, ainsi qu’au peuple belge et au peuple suédois dans cette terrible épreuve."

"Ce drame, comme les autres, n'aurait jamais dû arriver, réagit le président de Reconquête et ancien candidat à l'élection présidentielle Eric Zemmour. Je veux dire ma peine et mon immense colère pour les malheureuses victimes de ce soir, pour leurs proches, et pour la population de Bruxelles. Honte aux responsables politiques : ils ont fait venir nos assassins par milliers. Le sang des victimes est sur leurs mains".

"Le terrorisme est la guerre des lâches", déclare Olivier Faure

"Pensées solidaires pour Bruxelles en proie à son tour au fanatisme islamiste", réagit lundi soir sur X le Premier secrétaire du PS Olivier Faure. "Le terrorisme est la guerre des lâches", ajoute-t-il. "Affection et solidarité avec le peuple belge frappé par un acte terroriste", réagit sur Twitter Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale sur X. "Toutes mes pensées à tous les proches des victimes. Nous partageons leur tristesse".

"Pleine solidarité avec le peuple belge qui fait face à une effroyable attaque terroriste", réagit sur X le secrétaire national du PCF Fabien Roussel. "Le terrorisme islamiste doit être combattu pied à pied", ajoute-t-il.