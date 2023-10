Direct Fusillade à Bruxelles : le suspect toujours recherché, les contrôles renforcés à la frontière avec la Belgique

Deux personnes ont été tuées par balles, lundi 16 octobre, en début de soirée à Bruxelles, près de la place Sainctelette, dans les quartiers nord de la capitale belge. Alors que le suspect est en fuite, le parquet fédéral, chargé du terrorisme, a annoncé être saisi de l'enquête. "Mes plus sincères condoléances aux proches des victimes du lâche attentat de Bruxelles", a affirmé sur X le Premier ministre, Alexander De Croo. Il a ensuite précisé que les victimes étaient de nationalité suédoise. Le niveau de menace 4 pour la région de Bruxelles-Capitale a été activé et il est recommandé aux habitants d'"éviter les déplacements inutiles". Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a annoncé dans la foulée le renforcement des contrôles à la frontière avec la Belgique. Suivez notre direct.

Une vidéo de revendication non authentifiée. Selon plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias belges, dont le site du journal flamand Het Laatste Nieuws, le tireur en veste fluo orange circulait en scooter et s'est enfui après avoir fait usage d'un fusil automatique. Une vidéo de revendication du double meurtre, dans laquelle un homme est vêtu d'une même veste fluo orange et s'exprime en arabe, circule également, sans pour autant être authentifiée. Cet homme assure appartenir au groupe terroriste Etat islamique et revendique avoir tué "trois Suédois".

Le match de foot Suède-Belgique interrompu. Un match de foot entre la Belgique et la Suède se déroulait lundi soir à Bruxelles, au stade du roi Baudouin, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Il a été interrompu à la mi-temps, rapportent des journalistes. Selon le directeur de la RTBF, interrogé sur franceinfo, les victimes étaient porteuses de maillots de supporters de l'équipe nationale suédoise. Les autorités examinent comment faire sortir les supporters du stade en sécurité, a signalé le Centre de crise belge sur X.

Une réunion de crise au sommet. "Les services de police se mobilisent pour assurer la sécurité dans et autour de notre capitale en collaboration avec la ministre de l'Intérieur", a réagi sur X (ex-Twitter) le maire de Bruxelles, Philippe Close. "Terrible fusillade à Bruxelles", a compléte sur le réseau social la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden. "Je suis la situation et les mesures à prendre depuis le Centre national de crise", ajoute-t-elle. Le Premier ministre et le ministre de la Justice y participent, selon la porte-parole du Centre de crise, citée par La Libre Belgique.

"L'Europe est bousculée", réagit Emmanuel Macron. Alors que la France vient elle-même d'être frappée sur son sol par un attentat terroriste, avec l'assassinat d'un enseignant à Arras (Pas-de-Calais) vendredi, le président français a réagi depuis l'Albanie. "Bruxelles est frappée à nouveau par une attaque terroriste qui au moment où je vous parle a ôté la vie à au moins deux Européens, deux Suédois", a-t-il déclaré, ajoutant : "L'Europe est bousculée".