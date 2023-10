Belgique : deux personnes tuées par balles dans le centre de Bruxelles, le suspect est en fuite, la piste terroriste étudiée par le parquet fédéral

Selon une vidéo diffusée sur le site du journal flamand "Het Laatste Nieuws", le tireur en veste fluo orange qui circulait en scooter s'est enfui après avoir fait usage d'un fusil automatique.

Deux personnes ont été tuées par des coups de feu lundi en début de soirée dans le centre de Bruxelles, et le suspect est en fuite, a annoncé à l'AFP le parquet de la capitale belge. Selon une vidéo diffusée sur le site du journal flamand Het Laatste Nieuws, le tireur en veste fluo orange qui circulait en scooter s'est enfui après avoir fait usage d'un fusil automatique. Les faits se sont produits près de la place Sainctelette, dans les quartiers nord de la capitale belge.

Une vidéo de revendication du double meurtre, dans laquelle un homme vêtu d'une veste fluo orange et s'exprimant en arabe, circulait lundi soir sur les réseaux sociaux et dans les médias belges, sans pour autant être authentifiée. Cet homme assure appartenir au groupe terroriste Etat islamique et revendique avoir tué "trois Suédois". Le parquet fédéral belge, en charge des dossiers de terrorisme, procède à des vérifications sur une possible motivation terroriste.

Un périmètre de sécurité a été installé. "Les services de police se mobilisent pour assurer la sécurité dans et autour de notre capitale en collaboration avec la ministre de l’intérieur", affirme sur X (ex-Twitter) le maire de Bruxelles, Philippe Close. "Terrible fusillade à Bruxelles", complète sur le réseau social la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden. "Je suis la situation et les mesures à prendre depuis le Centre national de crise", ajoute-t-elle. Plusieurs ministres y participent, selon la porte-parole du Centre de crise, citée par La Libre Belgique.