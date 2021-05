Autriche : des étudiants en Erasmus, malgré le Covid-19

Pour un étudiant en architecture, Vienne, la capitale autrichienne, est la ville parfaite. C'est ce qui a motivé David, originaire d'Allemagne, à venir en Autriche pour un séjour Erasmus. Il est ravi de pouvoir photographier seul les palais impériaux, sans aucun touriste. Mais avec le Covid-19, l'expérience est très différente de ce qu'il avait imaginé. "Bien-sûr que j'aurais aimé faire la connaissance de plus de personnes, de me faire de nouveaux amis. C'est aussi le but lorsque l'on part étudier à l'étranger. Mais cela n'a pas été possible", regrette-t-il.

Des cours à distance

Découvrir une nouvelle culture est forcément plus compliqué lorsque les bars, les restaurants et les lieux de culture sont fermés, mais surtout lorsque tous les cours se font à distance. L'étudiant est le plus souvent devant son ordinateur ou sur ses maquettes, mais il ne regrette pas, ne serait-ce que pour sa colocation avec deux autres étudiantes étrangères.