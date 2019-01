Auschwitz : le témoignage inédit d'un Sonderkommando

De l'horreur des camps, nous parvient aujourd'hui un témoignage exceptionnel. C'est un document qui n'a encore jamais été exposé au grand public ni aux historiens, écrit à Auschwitz (Pologne) en 1944. "Il n'y a que huit manuscrits écrits par des Sonderkommandos [les juifs sélectionnés par les nazis pour vider les chambres à gaz et débarrasser les corps] qui ont été retrouvés dans les ruines des crématoires. Celui-ci est le seul texte écrit en français", explique Karen Taieb, responsable du service des archives au Mémorial de la Shoah.

Une lettre conservée dans une bouteille en verre

Un document sur lequel on peut aujourd'hui mettre un visage et un nom : son auteur vient d'être identifié. Cette lettre a refait surface 74 ans après avoir été écrite et est pour le moment conservée dans la chambre forte du Mémorial de la Shoah à Paris, là où sont rangés les documents les plus précieux. En 1945, un infirmier polonais retrouve la missive dans une bouteille en verre, dans les ruines des crématoires. Le texte est écrit par un juif déporté de Drancy (Seine-Saint-Denis) le 2 mars 1943. Il explique que dès son arrivée, il est sélectionné pour intégrer les Sonderkommandos. Pendant vingt mois, il fait partie de cette unité composée d'hommes, sélectionnés pour leur condition physique et détenus à l'écart des autres déportés. Les informations contenues dans la lettre sont retranscrites dès 1945, mais l'original disparaît. Sa lettre est bien arrivée à destination dans sa famille, mais sa femme et sa fille en ont longtemps caché l'existence.

