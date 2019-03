Pays-Bas : l'auteur de la fusillade mortelle arrêté

Après sept heures de traque, l'homme est arrêté par la police. L'assaillant qui a ouvert le feu dans le tramway à Utrecht (Pays-Bas), lundi 18 mars, a 37 ans, est né en Turquie et vit aux Pays-Bas depuis une dizaine d'années. Les autorités, peu loquaces sur le mobile, ont confirmé son interpellation. "Le suspect que nous recherchions a été arrêté", a simplement révélé la police.

Trois morts et cinq blessés

L'attaque a eu lieu sur une grande place de la ville où l'homme a ouvert le feu sur les passagers d'un tramway. Un témoin raconte la fusillade. "Il y avait une femme allongée par terre, des gens la tiraient. Et soudain, un homme est sorti de nulle part en tenant une arme. Je me suis dit qu'il fallait que je parte d'ici. Des gens criaient qu'il y avait des tirs, donc je suis parti dans la direction opposée", raconte-t-il.

Le quartier a été bouclé, mais le tireur a réussi à prendre la fuite. Le bilan est lourd : trois morts et cinq blessés, dont deux grièvement. Dans l'attente des résultats de l'enquête, le niveau de la menace terroriste a été ramené à quatre sur une échelle de cinq dans le pays.