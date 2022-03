VRAI OU FAKE : le média allemand Bild accusé de manipulation de l’information

franceinfo

Sur Twitter, plusieurs internautes ont épinglé le tabloïd allemand Bild et l’accusent de manipulation. "On se fiche pas de nous dans les médias ?", "De la bonne vieille propagande pour l’Ukraine", lancent plusieurs internautes. En cause : dans une des émissions diffusées en direct du média, un reporter allemand présent en Ukraine, parle d’une explosion. Le média diffuse les images, mais en réalité elles ne correspondent pas aux images de la guerre en Ukraine qui a débuté jeudi 24 février en Ukraine.



Une erreur de la part du média

La vidéo diffusée à l’antenne montrait en fait une explosion survenue en 2015 dans une ville portuaire située au nord de la Chine. Les images avaient été tournées par un amateur. Le tabloïd allemand a ensuite rectifié la vidéo et a publié dès le lendemain de l’émission des excuses sur son compte Twitter affirmant que "nos collègues des rédactions travaillent avec le plus grand soin. Ces erreurs, que nous regrettons vivement, nous agacent d’autant plus".