Tesla : le géant américain produira ses véhicules en Allemagne

Ces dernières années, le secteur du véhicule électrique est en plein boum. Le géant américain Tesla vient d'ouvrir une usine en Allemagne où il espère en produire 500 000 par an.

En plein cœur de la forêt de Brandebourg (Allemagne), les bâtiments de la future usine Tesla se sont élevés en à peine un an. Entre les murs, seront bientôt produites 500 000 voitures électriques par an. Le jour de l'inauguration, le patron de la firme, Elon Musk était là. "L'Allemagne, c'est génial", s'exclame-t-il. Au total, 40 000 salariés y travailleront. Une chance pour cette région, parmi les plus pauvres du pays. "Je suis sûr que ça va apporter un peu de sang frais", explique satisfait Michael, habitant de la région.



Une installation qui divise

Certains collectifs d'habitants, ne sont pas de cet avis et dénoncent une catastrophe écologique dans une région propice aux sécheresses. "Il faudra se demander ce qu'il restera comme eau dans 30 ans. Je me demande vraiment si c'est une bonne idée d'installer de l'industrie ici", rapporte Nicola, militante contre l'installation de l'usine. Autre critique envers le projet : avoir accordé des passe-droits à l'entreprise, notamment, en matière de syndicalisme. Elon Musk a déjà annoncé qu'il refuserait l'installation des grands syndicats allemands dans son usine.