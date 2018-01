Tempête David : les transports ferroviaires perturbés

La tempête David a fait des ravages ce jeudi 18 janvier aux Pays-Bas ainsi qu'en Allemagne et en Belgique. On déplore près d'une dizaine de morts. En direct de Bruxelles, en Belgique, Valéry Lerouge fait le point. "Le nombre de victimes est surprenant. Les rafales ont été brutales et très soudaines, mais il y avait eu des alertes en Belgique, l'alerte orange était lancée dès la veille, les parcs de la ville de Bruxelles étaient fermés au public. Aux Pays-Bas, l'alerte était rouge, ce qui est assez rare."

Le transport ferroviaire encore perturbé

La population était plutôt préparée, mais cela n'a pas empêché certains de sortir. Le journaliste précise : "Les victimes sont des passants écrasés par des arbres. Les routes sont encore encombrées, les transports ferroviaires encore perturbés. Le Thalys, notamment, ne sera pas remis en état de marche avant le 19 janvier dans l'après-midi entre la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne."

Le JT

Les autres sujets du JT