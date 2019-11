Sortie du nucléaire : l'Allemagne, bon ou mauvais exemple ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Pour mener à bien sa sortie annoncée du nucléaire, l'Allemagne a dû recourir à une autre énergie très polluante, le charbon. Où en est-on aujourd'hui ? "On y est presque. Les centrales nucléaires sont détruites les unes après les autres. Il n'y en a plus que sept en fonctionnement, contre 17 il y a encore huit ans. L'objectif de ne plus recourir au nucléaire d'ici 2022 sera probablement atteint. Pour compenser, il y a eu un développement vraiment spectaculaire du renouvelable. C'est déjà 40% de l'électricité produite ici. Il y a des éoliennes partout dans la campagne allemande", indique le journaliste Laurent Desbonnets, en duplex depuis Berlin (Allemagne).

Pas de sortie du charbon avant 2038

"Mais ça commence justement à coincer : beaucoup d'habitants n'en veulent plus et le secteur est en crise. Du coup, l'Allemagne est obligée de continuer à exploiter de gigantesques mines et centrales de charbon, très polluantes. C'est toujours 37% de l'électricité produite ici, et aucune sortie du charbon n'est prévue en Allemagne avant 2038", conclut-il.

