REPLAY. Regardez "Les fantômes de la RDA" : des témoins racontent ce qu'ils ont vécu de l’autre côté du mur de Berlin

Ils ont les cheveux blancs ou le crâne chauve et ils ont connu un pays qui a disparu : la République démocratique d’Allemagne, ou RDA, un régime de fer à deux heures de Paris, née en 1949 et enterrée quarante et un ans plus tard.

Ils s’appellent Toni, Tatjana, Frank et Matthias. Quatre citoyens, quatre perspectives : un chanteur, une ancienne détenue, un ex-membre de la Stasi, et une ex-star montante de la télé est-allemande.



De l'autre côté du rideau de fer

Des témoignages poignants : “Je lui ai dit : ‘Mais, qu’est-ce que tu as dû faire pour obtenir cette distinction à la Stasi ?’ Et il me répond : ‘Je t’ai espionné, toi et ton ami Peter… Je leur disais ce que vous faisiez…” ; "On était encerclées de murs et de barbelés" ; "Depuis, on m’a diagnostiqué un syndrome post-traumatique…"

Le 9 novembre 1989, il y a trente ans, ils ont vu tomber le mur de Berlin, cette balafre sur le continent. Pourtant, dans la vie de ceux qui ont vécu de l’autre côté du rideau de fer, les cicatrices sont encore visibles…

Un documentaire de Ben Barnier et Emilie Denis diffusé sur Franceinfo (canal 27).