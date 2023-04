Reportage "C'est une mise au point importante pour l'égalité des sexes" : à Berlin, les femmes peuvent désormais se baigner seins nus dans les piscines de la ville

Si rien n'interdisait concrètement cette pratique, le règlement a été revu après la plainte d'une baigneuse mécontente de ne pas pouvoir aller à la piscine en simple slip de bain.

À Schöneberg, la piscine est réputée pour son sol en mosaïque, son plongeoir de dix mètres et son bassin olympique où le nageur américain Mark Spitz a battu plusieurs records. Pour le reste, rien de remarquable ou d'exceptionnel. Les hommes sont en slip de bain, les femmes en bikini ou maillot une pièce.

Louise, une Berlinoise de 35 ans, ne s'est pas encore baignée, poitrine découverte, mais elle se dit prête à le faire. "Je trouve que c'est une bonne chose, il n'y a rien à reprocher au corps féminin et à la poitrine. C'est souvent sexualisé quand les femmes montrent leurs seins et c'est une erreur."

"C'est une question d'équité. Les hommes peuvent bien aller à la piscine poitrine découverte. Pourquoi les femmes ne le pourraient pas ?" Louise, une Berlinoise à franceinfo

Un Allemand sur deux est favorable à la généralisation de cette mesure

En réalité, rien n'interdisait aux femmes de se baigner seins nus dans les piscines berlinoises. Mais visiblement, certains employés étaient mal informés et ils ont renvoyé une nageuse vêtue d'un simple slip de bain.

Matthias Oloew, le porte-parole de la société des bains de Berlin, à la piscine de Schöneberg. (SEBASTIEN BAER / RADIO FRANCE)

L'affaire a suscité un certain émoi, et la Société des Bains de Berlin, qui exploite 67 établissements, a donc dû clarifier les choses, explique son porte parole, Matthias Oloew : "Notre règlement intérieur dit que tous les baigneurs doivent porter un maillot de bain, mais il n'est pas précisé que les femmes doivent porter ceci et les hommes cela. Si vous êtes une femme et que vous voulez nager seulement avec un slip de bain, pas de problème. Et si un homme veut porter un bikini, pas de problème non plus. "

"Nous accueillons tous nos clients tels qu'ils sont et tels qu'ils souhaitent être vus dans les piscines de Berlin, sur un pied d'égalité." Matthias Oloew, porte-parole de la Société des Bains de Berlin à franceinfo

Pour Soraia Da Costa Batista, juriste de l'Association pour les libertés individuelles, il était important de mettre les choses au point. "Pour imposer des règles vestimentaires différentes aux hommes et aux femmes, il faut des raisons impérieuses et là, aucune raison n'exige de s'habiller différemment à la piscine : c'est une mise au point importante pour l'égalité des sexes", affirme-t-elle.

À Cologne ou à Göttingen, la baignade seins nus est aussi autorisée dans les piscines de la ville. Un Allemand sur deux se dit favorable à la généralisation de la mesure.