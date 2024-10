Meilleure productivité, salariés "plus concentrés", temps de sommeil... Ce que révèle le test de la semaine de quatre jours en Allemagne

En novembre 2023, 45 organisations ont accepté de tester pendant six mois la semaine de quatre jours. Le temps de travail a été réduit de 10 à 20% avec une rémunération maintenue. Résultat : 73% des entreprises ont décidé de maintenir le dispositif, a appris vendredi 18 octobre franceinfo auprès de 4jours.work (représentant le "4 Day Week Global "en France).

Sur les 45 volontaires issus de divers secteurs (santé, construction, informatique, médias…), 54% avaient entre 10 et 40 salariés, 19% en avaient entre 50 et 249, 14%, plus de 250, et 13%, moins de 10. Les motivations évoquées pour faire le test étaient pour 89% d’entre eux, être plus attractifs, pour 77%, prendre soin des salariés avec l’idée que de la performance humaine découle la performance économique et pour 57%, des gains de productivité.

Près des trois-quarts se disent aujourd'hui convaincus. Sur le reste, pour 10%, c’est un "non" définitif et 10% sont encore hésitants.

Une productivité en hausse sans avoir l'impression de travailler plus

Les conclusions du test ont montré que les revenus et la rentabilité sont restés stables, dans le contexte économique allemand, assez difficile actuellement. La productivité a donc augmenté de 10% environ. Côté santé, 90% des participants déclarent un bien-être amélioré. Ils ont dormi 38 minutes de plus, ont fait 24 minutes d’activité physique en plus par semaine et leur niveau de stress, mesuré via un bracelet connecté, a baissé d’1h30 comparé à un groupe témoin. Des prélèvements de cheveux ont également été effectués, mais l’université de Munster qui analyse les données, n’a pas encore livré tous les résultats.

Comment sont-ils parvenus à ce résultat ? Plus de 65% des salariés ont expliqué avoir réduit leur temps de distraction, ils étaient plus concentrés. 63% ont optimisé leur processus et 52% ont questionné leur culture de réunion. Dirigeants ou salariés ont eu l’impression d’être plus productifs. La productivité perçue est passée de 7,2 à 7,7, avec l’impression de travailler plus vite mais pas de sentiment d’avoir travaillé plus (ni moins). (53%) des "top managers" pensent que l’expérience a aussi eu un effet positif sur la rétention des salariés.

De leur côté, les salariés mettent en avant avoir eu plus de temps pour prendre soin d’eux, se livrer à une passion ou développer du lien social.