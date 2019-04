Le vrai du faux : une photo d'Angela Merkel galvanise les complotistes

La chancelière allemande Angela Merkel fait l'objet d'une infox. Une photo en noir et blanc, où l'on voit trois femmes, et extrêmement partagée depuis un an et demi, suggère qu'Angela Merkel connaîtrait depuis l'adolescence Gina Haspel, la directrice de la CIA et Theresa May. La légende de la photo est pourtant fausse, explique Sébastien Thomas. En effet, sur d'autres posts qui partagent la photo sur les réseaux sociaux, l'ordre des femmes n'est pas le même et la dirigeante de la CIA est remplacée par la présidente de la Lituanie.

Une photo de lycée

En revanche, Angela Merkel est bien une des jeunes filles de la photo. Cette image est achetable sur le site d'une agence de presse allemande. On apprend ainsi qu'il s'agit d'une photo prise lors du réveillon du Nouvel An de 1972. Angela Merkel est alors au lycée, les deux autres jeunes filles sont donc des camarades de classe.

